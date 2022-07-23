Президент США Джозеф Байден в ходе совещания по вопросу стоимости бензина назвал установление потолка цен на российскую нефть одной из мер, направленных на удешевление топлива. Он отметил, что расценки на бензин сохраняются на высоком уровне, а темпы снижения недостаточно быстрые.

«Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече G7», — произнес на совещании президент США. Слова Байдена приводятся на cайте Белого дома.

По расчетам американского лидера, введение предельной цены поддержит поставки и снизит доходы России.

Для снижения стоимости бензина в США рассматриваются и другие меры. В частности, речь шла о наращивании добычи нефти из существующих скважин. Байден констатировал, что отрасль не использует все полученные разрешения на нефтедобычу.