Коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

С таким заявлением выступил в понедельник президент США Джо Байден в связи с нанесением Россией массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

«Нынешние атаки (России) лишь укрепляют нашу приверженность тому, чтобы стоять (плечом к плечу) с народом Украины столько, сколько требуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим навязывать России издержки за ее агрессию…», — говорится в письменном заявлении Байдена. При этом американский лидер утверждает, что Россия несет ответственность за «зверства и военные преступления», и отмечает, что США настроены на то, чтобы «привлекать (президента Владимира) Путина и Россию к ответственности» за это, «предоставлять поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу.

По словам Байдена, «США решительно осуждают нанесенные сегодня Россией ракетные удары в Украине, в том числе в Киеве». В результате этих ударов были «уничтожены цели, не имевшие военного назначения», полагает глава администрации США. Кроме того, Байден призвал Россию «немедленно положить конец» военным действиям в Украине, являющейся, по его мнению, «неспровоцированной агрессией», и вывести свои войска с Украины. (ТАСС)