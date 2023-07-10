Лидер США Джо Байден расслабился «на солнышке» на одном из городских пляжей Делавэра вместе со своей женой Джилл Байден и внучкой Финнеган.

Кадры отдыха семейства опубликовало Daily Mail 8 июля.

По данным СМИ, Байден отдыхал вместе с семьей под пристальным наблюдением личной службы безопасности, однако другим пляжникам его присутствие не мешало.

Отмечается, что президент США вместе с женой Джилл владеет личным имением в Делавэре. Недвижимость Байден приобрел в возрасте 74 лет. По его словам, он и Джилл на протяжении всей жизни мечтали иметь дом неподалеку от пляжной зоны. (униан)