Президент США Джо Байден во вторник официально объявил о своих намерениях добиваться переизбрания в 2024 году и попросил избирателей дать ему больше времени, чтобы он мог «закончить работу», которую он начал, когда вступил в должность, сообщает Голос Америки.

Он также попросил американцев отбросить опасения по поводу продления полномочий самого пожилого президента страны еще на четыре года.

Президент объявил о своих планах в видеообращении, которое было распространено во вторник утром Белым домом.

«Раньше я говорил о том, что нам нужно бороться за душу Америки — заявил Байден, — И мы продолжаем эту борьбу. Вопрос, который стоит перед нами, заключается в том, будет ли у нас больше свободы или меньше свободы, больше прав или меньше прав».

«Сейчас не время демонстрировать примирительность, — добавил президент. – Вот почему я буду бороться за переизбрание».

Байден, которому к концу предполагаемого второго срока будет 86 лет, делает ставку на то, что его законодательные достижения в первый срок и более чем 50-летний опыт работы в Вашингтоне будут иметь большее значение, чем его возраст.

У него нет серьезных соперников внутри Демократической партии, но ему предстоит тяжелая борьба за сохранение президентского кресла в условиях серьезного раскола в стране.

Заявление было сделано в четвертую годовщину аналогичного объявления о вступлении Байдена в борьбу за Белый дом в 2019 году.

Тогда он пообещал исцелить «душу страны» на фоне турбулентного президентства Дональда Трампа, но эта цель так и не была достигнута.

Политическое положение Байдена в его партии стабилизировалось после того, как на прошлогодних промежуточных выборах в Конгресс демократы показали более высокие результаты, чем ожидалось.

У республиканцев фаворитом на номинацию является 76-летний Трамп, что создает возможность исторического продолжения бурной кампании 2020 года.

Однако Трамп столкнулся с серьезными препятствиями, включая тот факт, что он стал первым бывшим президентом, против которого выдвинуты уголовные обвинения.