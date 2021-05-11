Байден обещал новые рекомендации по ситуации с коронавирусом

Президент США Джо Байден назвал обнадеживающим решение американского регулятора одобрить применение вакцины компаний BioNTech и Pfizer для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет. Как отмечается в распространенном в понедельник заявлении президента, в ближайшее время стоит ожидать новых рекомендаций федеральных Центров профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в связи с ситуацией с коронавирусом в стране.

«Безопасные и эффективные вакцины сдерживают распространение вируса, спасают тысячи жизней и позволяют миллионам американцев начать возвращаться к нормальной жизни, — сказал Байден. — В ближайшие дни мы услышим больше от федеральных Центров профилактики и контроля заболеваний об их рекомендациях».(ТАСС)

| 2021-05-11T11:36:42+04:00 11 мая 2021, 13:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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