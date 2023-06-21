Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Так американский лидер высказался о президенте Китая на мероприятии по сбору средств в Кентсфилде (штат Калифорния), комментируя его эмоции из-за сбития в США воздушного шара КНР в феврале.

«Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар… полными шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это было большим смущением для диктаторов, когда они не знали, что произошло», — сказал Байден.

Американский президент добавил, что аэростат не должен был находиться над местом, где его обнаружили.

«Он сбился с курса через Аляску, а затем (летел) через Соединенные Штаты, и он (Си Цзиньпин) не знал об этом. Когда его сбили, он очень смутился и отрицал, что он вообще был там», — отметил Байден.

Также президент США в ходе своего выступления призвал присутствующих не беспокоиться о Китае, у которого «реальные экономические трудности».