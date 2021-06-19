Президент Соединенных Штатов Джо Байден не считает, что распространение индийского штамма COVID-19 «Дельта» приведет к повторному локдауну в стране, но в то же время оно может обернуться увеличением смертности в отдельных регионах. Об этом он рассказал в пятницу, 18 июня.

Тем не менее он подчеркнул, что новый вид коронавирусной инфекции особенно опасен для невакцинированных американцев, так как «Дельта» передается быстрее, нежели классический вариант вируса.

«Я так не думаю, потому что так много людей уже было вакцинировано, но вариант Дельты может привести к тому, что больше людей умрет в районах, где люди не были вакцинированы. Там, где люди получили два укола, вариант Дельты вряд ли приведет к чему-либо, поскольку существующие вакцины очень эффективны», — говорится в сообщении американского лидера, текст которого был опубликован на сайте Белого дома.

Ранее, 15 июня, стало известно о том, что первые случаи инфицирования коронавирусом в США начались за несколько недель до официального объявления о фиксации заражений на территории страны — в декабре 2019 года. Об этом свидетельствуют данные, полученные по итогу исследования образцов крови американцев.

Индийскому штамму, обнаруженному в конце 2020 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила название «Дельта» (B.1.617.2), его также называют двойным мутантом из-за наличия изменений E484Q и L452R в S-белке (iz.ru)