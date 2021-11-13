Президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 15 ноября проведут саммит по видеосвязи.

Как передает РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«В понедельник вечером, 15 ноября, президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут виртуальную встречу. В продолжение телефонного разговора, состоявшегося 9 сентября, лидеры двух стран обсудят то, как ответственно подойти к соперничеству между США и КНР, а также определят пути совместной работы там, где наши интересы совпадают», — сказано в письменном заявлении Псаки.

По словам представителя Белого дома, в ходе предстоящей онлайн-встречи американский лидер намерен «четко и откровенно» донести до председателя КНР озабоченности Вашингтона относительно действий КНР.