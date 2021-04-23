Байден и Эрдоган провели телефонный разговор и договорились о встрече

Президенты США и Турции Джо Байден и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились встретиться в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июне.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.

«Президент США выразил заинтересованность в конструктивных отношениях с широким спектром сотрудничества и эффективным урегулированием разногласий. Лидеры договорились провести личную встречу на полях саммита НАТО в июне для обсуждения всего круга двусторонних и региональных вопросов», — отмечается в тексте.

| 2021-04-23T22:36:26+04:00 23 апреля 2021, 22:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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