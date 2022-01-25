Президент США Джо Байден, не зная, видимо, что его микрофон был включен, назвал корреспондента телеканала Fox News «сукиным сыном» после того, как тот пытался задать ему вопрос об инфляции.

Как передает ТАСС, инцидент попал в трансляцию встречи главы государства с его экономическими советниками в Белом доме, которую вели американские новостные телекомпании.

Перед встречей журналисты начали спрашивать Байдена о ситуации вокруг Украины. Президент пожаловался, что его спрашивают о России и Украине, а не о снижении цен в стране, которое он намеревался обсудить с помощниками. Тогда корреспондент Fox News Питер Дуси спросил американского лидера: «Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах (в Конгресс, которые должны пройти в конце этого года — прим. ТАСС)?»

После этого журналистов начали выводить из помещения для проведения совещания. «Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын», — ответил с сарказмом Байден, когда сотрудники СМИ покидали зал, посчитав, вероятно, что его микрофон выключен. Белый дом пока не прокомментировал инцидент.

Дуси с телеканала Fox News, популярного среди сторонников консервативных взглядов, часто задает острые вопросы президенту-демократу и его пресс-секретарю Джен Псаки. Инфляция в США в прошлом году достигла рекордных значений почти за 40 лет.