Президент США Джо Байден советует главарю группы наемников «Вагнер» Евгению Пригожину остерегаться отравления.

Источник: Джо Байден на пресс-конференции в Финляндии по итогам встречи с лидерами Северной Европы, передает «Европейская правда»

Детали: Американского лидера спросили о возможных действиях Пригожина после неудачного мятежа.

Прямая речь Байдена: «Да Бог его знает, что он может сделать…

Мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожен с тем, что ем… я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед».