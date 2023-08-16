Президент США Джо Байден и его супруга 21 августа посетят гавайский остров Мауи, где из-за пожаров погибли более 100 человек. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент и первая леди посетят Мауи в понедельник, 21 августа, чтобы встретиться с сотрудниками экстренных служб, пострадавшими, а также представителями федеральных служб, властей штата и местных властей в свете смертоносных лесных пожаров на острове», — говорится в документе. Байден осмотрит районы, где стихия нанесла ущерб, и обсудит «дальнейшие шаги по восстановлению».

По словам Жан-Пьер, Байден «обязуется обеспечить жителей Гавайев всем необходимым со стороны федерального правительства по мере того, как они восстанавливаются после бедствия». В документе отмечается, что американский лидер поддерживает контакт с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США и властями Гавайев.