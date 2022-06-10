Вышла очередная книга Бахрама Багирзаде для детей «Выдающиеся архитекторы мира», которую автор приурочил к дню рождения выдающегося азерб айджанского архитектора Наримана Имамалиева, сообщает #.

Благодаря этой книге маленькие читатели познакомятся со знаменитыми архитекторами и их архитектурными шедеврами. Из всех искусств только архитектура содержит частицу «архи», означающую нечто высшее, главное и важнейшее.

Даже трудно представить, насколько наша жизнь была бы некрасива и неудобна без архитектуры, которая создаёт новые пространства и сооружения, и является материальным воплощением истории.

Бахрам Багирзаде надеется, что прочитав книгу «Выдающиеся архитекторы мира», многие дети захотят выбрать эту невероятно интересную творческую профессию и в будущем создадут свои шедевры, которые украсят и наш родной Азербайджан, и другие страны мира.

Книгу «Выдающиеся архитекторы мира» можно приобрести во всех книжных магазинах Баку.