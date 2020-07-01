Бахрам Багирзаде отключен от аппарата ЭКМО

«Лечение Бахрама Багирзаде длилось около 17 дней с подключением к ЭКМО. По причине того, что срок службы аппарата ЭКМО составляет 2-3 недели, и с учетом вероятности возникновения осложнений после этого срока, вчера примерно в одиннадцать часов было принято решение об отключении аппарата ЭКМО. В настоящее время благодаря аппарату ИВЛ и легким пациента возможно снабжение других органов кислородом».

Как сообщает АПА, об этом сказал начальник Центра научной практики и обучения Управления медицинской службы ГТК Рашад Махмудов.

По его словам, также наблюдаются положительные изменения в рентгеновских снимках легких, сделанные в последние недели.

«Прогнозы реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов и других специалистов обнадеживающие. Меры, принятые до этой стадии могут считаться успешными, но дальнейшее функционирование легких проявит себя со временем».

Напомним, заслуженный артист Бахрам Багирзаде 13 июня 2020 года был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции.

ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация — это специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.