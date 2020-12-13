Багдад и Курдистан договорились о подписании всеобъемлющего соглашения по нефти

Центральные власти Ирака и Иракский Курдистан вышли на заключение всеобъемлющего соглашения по нефти. Как сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, для подписания документа в понедельник в Багдад отправится президент автономного региона Нечирван Барзани.

В соглашении, работа над которым с переменным успехом велась не один год, должны быть прописаны причитающиеся Эрбилю отчисления, в частности за экспорт нефти, что позволит курдским властям рассчитаться за долги по зарплатам населению, которые привели на минувшей неделе к крупным выступлениям и жертвам в ходе столкновений с полицией.

Акции протеста против сокращения и невыплаты жалованья распространились в начале недели на шесть городов провинции Сулеймания, включая ее одноименный административный центр. Манифестанты требовали обеспечения населения рабочими местами, улучшения условий и достойной оплаты труда. Силы безопасности при разгоне протестующих применили огнестрельное оружие. В столкновениях с силовиками погибли более 10 человек.

Глава правительства Курдистана Масрур Барзани призвал тогда федеральные власти в Багдаде урегулировать проблему задолженностей по зарплатам. В свою очередь заместитель спикера регионального парламента Башир аль-Хаддад возложил на центр ответственность за происходящее в Сулеймании. «Политические проблемы и разногласия между Багдадом и Эрбилем, а также неспособность решить финансовые вопросы привели к ухудшению условий жизни населения Курдистана, который недополучает из центра причитающиеся региону ассигнования, в том числе за нефть», — сказал он.(ТАСС)