АzTV возвращает легенды: телеканал пополняет эфир звездными именами

Вслед за известной ведущей Самирой Мустафаевой, которая вернулась в эфир после пятилетнего перерыва, государственный телеканал AzTV вернул на телеэкран еще одну звезду отечественного эфира.

Как сообщили # в отделе социальных медиа и связей с общественностью AzTV, Диляра Селим будет вести новостную программу «AzTV Xəbər» по субботам в 20:00. Первый выпуск программы в новом формате и в новой студии был представлен Дилярой Селим вместе с ее коллегой Рафиком Хашимовым.

Диляра Селим начинала свою карьеру на АzTV в 1990 году, после чего работала на различных телеканалах. С 2018 года является главным редактором «Mədəniyyət xəbərləri».

«После первого эфира «AzTV Xəbər» мы получили огромное количество сообщений от зрителей. Нас просили вернуться в эфир на весь день. Радует, что зрители не забывают нас. Долго колебалась, раздумывая над возвращением в новостную программу. Потому что боялась, что не успею работать одновременно на «Mədəniyyət xəbərləri», «Peşəkarlar» и «AzTV Xəbər». Но поскольку выпуск новостей буду вести один раз в неделю, то решила, что это будет несложно. Я очень волнуюсь, но это нормально: ведущая живого эфира всегда должна испытывать волнение», — поделилась Д.Салим своими впечатлениями.

Отметим, что первый выпуск передачи «Peşəkarlar» («Профессионалы»), автором и ведущей которой является Диляра Салим, состоится сегодня, 25 сентября.

Накануне большой резонанс вызвало возвращение в новостной эфир Самиры Мустафаевой, которая удивила поклонников своим новым имиджем. С.Мустафаева ведет на AzTV в будние дни выпуски информационной программы Xəbərlər в 20:00, 22:00 и 00:00, а в субботу делит эфир с коллегой Мумтазом Халилзаде.

Ведущая заявила, что возвращением в эфир она обязана зрителям, которые с помощью комментариев и сообщений в соцсети постоянно просили ее вернуться на ТВ.

И еще одна легенда азербайджанского телевидения — Наргиз Джалилова получила новую должность на АzTV. На канале она будет исполнять обязанности художественного руководителя Группы ведущих на ТВ. До настоящего времени Джалилова работала заведующей кафедрой Академии Телерадио при АzTV. Звезда экранов намерена остаться на прежней должности и планирует совмещать ее с новой.

«Среди студентов, поступивших в Академию, много грамотных молодых людей с хорошей постановкой речи, обладающих богатым лексическим багажом, прекрасным эфирным голосом. Но они как бы теряются в общей массе. Поэтому необходимо заниматься с избранными студентами дополнительно, готовить их к определенному формату. Мы должны, прежде всего, определить способности того или иного студента, какой формат передач наиболее соответствует его данным. Это – одна из важнейших задач. К примеру, если кто-то не подходит для эфира новостных программ, а мы направим его в этот формат, это не даст положительных результатов, будет ошибочным решением для него самого, плюс создаст проблемы», — заявила она.

Наргиз Джалилова начинала свою деятельность на Азербайджанском Государственном Телевидении в далеком 1983 году.