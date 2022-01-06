ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радиовещание» приобрело права на показ более 100 зарубежных фильмов.

Как сообщили # в отделе социальных медиа и связей с общественностью AzTV, зрителям впервые на азербайджанском языке будут представлены лучшие фильмы знаменитых кинокомпаний мира.

В настоящее время начата работа над переводом фильмов, произведенных кинокомпаниями США и Европы. После завершения переводов они будут дублированы и представлены зрителям. Начало показов запланировано на январь.

До конца года предусматривается закупка и других новинок кино. Проекты Азербайджанского Телевидения в 2022-ом году не ограничиваются этим. Готовятся новые передачи, будут сниматься документальные и художественные фильмы.