Azpetrol 18 августа ввела в эксплуатацию свою первую АЗС на освобожденных территориях Азербайджана. Новая заправочная станция модульного типа открылась в селе Агалы Зангиланского района. Таким образом, общее число АЗС Azpetrol Ltd увеличилось до 94.

На новой АЗС будет продаваться бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Таким образом, компания Azpetrol обеспечила открытие 5 новых рабочих мест на территории Карабаха.

В открытии АЗС приняли участие генеральный директор компании Джейхун Мамедов, сотрудники компании и специального представительства президента в Зангиланском районе.