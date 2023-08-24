Азиатские страны критикуют сброс зараженной радиацией воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в воды Тихого океана, который власти Японии начали в четверг, 24 августа. «Океан является общим достоянием всего человечества, и принудительное начало сброса ядерных сточных вод «Фукусимы» является крайне эгоистичным и безответственным актом, игнорирующим международные общественные интересы», — заявил, в частности, МИД Китая.

По мнению Пекина, Япония «не доказала легитимность» своего плана и «долгосрочную надежность оборудования по очистке радиоактивных сточных вод». Кроме того, власти в Токио не доказали подлинность и точность данных о безвредности сбрасываемой соды для морской среды и здоровья человека, считают в Китае. «Японская сторона перенесла риски на весь мир и передала боль будущим поколениям», — заявило китайское ведомство.

В свою очередь в Южной Корее призвали Токио обеспечить прозрачность процесса по сбросу вод с АЭС «Фукусима-1». Власти Японии должны со всей ответственностью раскрывать информацию в этой связи и соответствующие планы на ближайшие 30 лет, заявил премьер-министр Хан Док Су. Кроме того, глава южнокорейского правительства указал, что запрет на импорт рыбы и продуктов питания из окрестностей Фукусимы останется в силе до тех пор, пока не ослабнет обеспокоенность общественности. (DW)