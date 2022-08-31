ОАО «Азерсу» продолжает работы по восстановлению и реконструкции систем водоснабжения на освобожденных территориях, в том числе, в Лачинском районе.

Для восстановления водоснабжения города Лачин, сел Забух и Сус, возвращенных под контроль азербайджанской армии, группа, состоящая из инженерно-технического состава и аварийной бригады АО, начала работы в городе Лачин, сообщает «Азерсу».

По информации, полученной из Координационного центра, созданного по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях, для бесперебойного обеспечения водой объектов военного и гражданского назначения были проведены ревизионные работы на источниках воды, магистральном водопроводе и других гидротехнических сооружениях.

Выяснилось, что субартезианские скважины, обеспечивающие водой город Лачин, насосная станция и другие гидротехнические сооружения целенаправленно выведены из строя, насосы демонтированы и унесены. Также в нескольких местах разрушен магистральный водопровод. 31 августа благодаря напряженной работе специалистов, командированных в Лачин из Баку, из рек, являющихся альтернативными источниками, в город была подана вода. Вода на территорию города также поставляется тремя водовозами, кроме того, сооружена водокачка.

Сейчас группа ОАО «Азерсу» продолжает меры по ревизии и реконструкции систем водоснабжения города Лачин.

Напомним, в 2021-2022 гг. ОАО «Азерсу» провело на территорию Лачинского района линии воды протяженностью 13 км, и действующие на территории объекты были обеспечены бесперебойной водой. Также для доставки воды водовозами в 3 местах установлены водокачки.