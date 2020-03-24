«Азерсу» приостанавливает снятие показаний с установленных в квартирах счетчиков

ОАО «Азерсу» принимает необходимые меры по предотвращению угрозы распространения коронавируса в соответствии с указаниями Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Как сообщает АПА, руководитель пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы отметил, что для сведения к минимуму контактов между сотрудниками ОАО «Азерсу» и гражданами с 24 марта временно приостанавливается снятие показаний с механических счетчиков, установленных в квартирах и домах абонентов группы населения путем осмотра счетчиков.

По его словам, в связи с этим объем воды, израсходованной в текущем месяце, будет автоматически устанавливаться информационной системой с учетом среднемесячного объема воды, израсходованного за последние 12 месяцев. В дальнейшем при осмотре счетчиков средний расход будет скорректирован в соответствии с фактическим показателем.

В то же время, абоненты могут поллучить электронную фактуру-извещение на основании фактического показателя счетчика, воспользовавшись электронной услугой «Предоставления данных о показателях счетчиков потребителями группы населения и формирования фактуры» (https://www.e-gov.az/az/login/index/…).

Снятие показаний с счетчиков, установленных на лестничных проемах, за пределами квартир и домов будет продолжаться в обычном порядке, извещения-фактуры будут размещаться у входа в квартиры и дома без контактов с абонентами.

Граждане могут обратиться с вопросами в колл-центр 955.