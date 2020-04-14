«Азерпочта» возобновила прием международных почтовых отправлений

ООО Azərpoçt («Азерпочта») возобновил прием международных почтовых отправлений в 18 стран.

Как сообщили «АПА-Экономикс» в Azərpoçt, по итогам переговоров с грузовой авиакомпанией было достигнуто соглашение о международных почтовых перевозках.

В настоящее время в почтовых отделениях и центрах обслуживания Şəbəkə возобновлен прием международных почтовых отправлений в следующие страны: Австрия, Бельгия, ОАЭ, Грузия, Гонг-Конг, Израиль, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Корея, США, Украина, Россия, Турция и Сингапур.

Продолжаются переговоры по возобновлению почтовых отправлений в другие страны. Новости будут опубликованы на сайте azerpost.az.

Напоминаем, что Azərpoçt с 16 марта приостановил международные почтовые отправления в связи с объявленной пандемией коронавируса во всем мире.