Азербайджану следует больше инвестировать в человеческий капитал, полагают в ВБ

Азербайджан добился прогресса в сферах здравоохранения и образования, отмечается в последнем обновлении Индекса человеческого капитала (ИЧК) Всемирного банка, в котором приводятся показатели за период, предшествующий пандемии. В отчет этого года включен анализ развития человеческого капитала за период с 2010 по 2020 год в 103 странах мира. Азербайджан входит в десятку мировых лидеров в области здравоохранения и образования.

Однако пандемия Covid-19 и связанная с ней турбулентность на товарных рынках ставят под угрозу достигнутые успехи, создавая многочисленные проблемы для поддержания услуг здравоохранения и образования из-за ограничений с целью защиты здоровья населения. Величина ИЧК Азербайджана составляет 0,58, то есть ребенок, родившийся сегодня, может рассчитывать на достижение 58-процентной продуктивности при условии полной образованности и оптимального уровня здоровья. Этот показатель больше, чем в странах с доходом выше среднего.

Тем не менее, в Азербайджане есть возможности для улучшения производительности населения. Для сравнения — ребенок, родившийся в Польше, может рассчитывать на достижение 75-процентной производительности при достижении возраста взросления. Здесь также отмечается, что для решения текущих проблем развития человеческого капитала в секторе образования Азербайджану необходимо расширить доступ к программам раннего обучения и повысить актуальность системы высшего образования.

В системе здравоохранения необходимо усилить борьбу с хроническими заболеваниями и повысить эффективность финансовых ресурсов для обеспечения более качественного медицинского обслуживания. В области социальной защиты и труда стране необходимо увеличить инвестиции в социальную помощь для поддержки наиболее уязвимых слоев населения и расширить масштабы и охват активных программ на рынке труда.

В беседе с корреспондентом # доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов подтвердил необходимость совершенствования человеческого капитала в стране. По словам профессора, в данной плоскости, конечно же, необходимо выстраивать четкие и правильные приоритеты, добиваясь результатов передовых странах, когда 70% бюджетных расходов направляется на развитие. «Мы также должны нарастить расходы на человеческий капитал, основная нагрузка в данном контексте должна ложиться на государство, о чем говорит мировая практика, структурный и комплексный научный анализ», — ученый предлагает увеличивать удельный вес расходов на социальную сферу, здравоохранение, образование и науку.

По свидетельству собеседника, для успешного формирования политики управления экономической системой любого государства требуется в первую очередь адекватно реагировать на вызовы мировой экономики. При этом один из наиболее серьезных вызовов десятилетия связан со значительным повышением удельного веса расходов на человеческий капитал. «С середины прошлого века мы наблюдали существенное превышение удельного веса расходов в этом направлении по сравнению с расходами на станки и оборудование в передовых странах. Этот тренд в первую очередь обусловлен организацией макроэкономической политики, формированием расходов государства и иных расходов, связанных с инвестированием в экономику страны», — сказал профессор, подчеркнув, что с точки зрения расходов на человеческий капитал, несомненно, расходы на образование находятся в приоритете.

Мамедов затронул вопросы, связанные с экономическим образованием. По его мнению, это краеугольный камень как в контексте развития человеческого капитала в целом, так и с точки зрения формирования и развития серьезного кадрового потенциала для решения задач, связанных с организацией управления экономики нашей страны.

«В то же время можно с уверенностью сказать, что социальные меры правительства будут носить устойчивый и последовательный характер, — подчеркнул ученый. — Поскольку социальная политика должна доминировать в системе приоритетов нашего государства, определяя задачи макроэкономической деятельности государственной власти. С этой точки зрения за последние годы руководством страны проделана большая, можно сказать, титаническая работа, которая во многом соответствует новым вызовам в мировой экономике, диктующим рост расходов на человеческий капитал, а социальная сфера в этом плане является важнейшим направлением».

Собеседник особо подчеркнул серьезную потребность увеличения расходов на человеческий капитал, характерную для национальной экономики. В целом же эта потребность означает первостепенное внимание к науке, здравоохранению и образованию, а также социальным слоям населения, выражающееся в увеличении расходов по этим приоритетным направлениям. По мнению профессора, существует необходимость довести расходы по этим сферам до параметров, близких к оптимальному уровню, внедряемому в практике передовых в экономическом отношении стран.