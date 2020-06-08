«Азербайджану не следует ожидать адекватных шагов от Пашиняна» — глава PolitRus

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян сменил сразу нескольких глав силовых структур.

«Генерал-лейтенант Оник Гаспарян назначается начальником Генерального штаба ВС. Полковник Аргишти Кярамян назначается директором СНБ. Полковник Ваге Казарян назначается начальником полиции», — цитирует армянского премьера Новости-Армения.

По словам Пашиняна, решения де-юре войдут в силу после того, как будут подписаны президентом. Причины отставок главы СНБ Эдуарда Мартиросяна, начальника Генштаба ВС Армении Артака Давтяна и временного исполняющего обязанности главы полиции Армана Саркисяна, он не указал.

О том, почему Никол Пашинян снял с должности глав силовых структур и назначил новых, а также как это повлияет на урегулирование карабахского конфликта, рассказал в интервью # глава информационно-аналитического портала PolitRus Виталий Арьков.

— Только за сегодня Никол Пашинян сменил глав трех важных военных служб Армении. Чем вызван такой резкий поворот в политике Пашиняна в отношении силовых структур?

— Искать логику в действиях Никола Пашиняна – занятие неблагодарное. Если под логикой понимать служение премьер-министра интересам государства и своего народа, то такой логики в действиях Пашиняна нет. Как известно, служит Пашинян другим, точнее – прислуживает. И на выполнение заданий по созданию новой напряженности в регионе, развалу изнутри ОДКБ и ЕАЭС, на эти эксперименты над собственным народом и страной, заокеанские хозяева Пашиняна смотрят сквозь пальцы.

Кадровая политика Пашиняна вызывала удивление у экспертов буквально с первых дней его нахождения у власти, которую он сначала захватил, а затем узурпировал. Так, депутатские мандаты в Национальном собрании (парламенте) Армении раздавались племянникам и шуринам, продавались олигархам, их родственникам и подручным. На места в исполнительной власти назначаются люди, исходя не из их соответствия занимаемой должности, а личной преданности новому Верховному правителю Армении, наличия родственных или дружественных связей с самим Пашиняном и его близким кругом, а также способностью кандидата стать эффективным звеном в схемах «главной прачки» Армении Анны Акопян по «освоению» бюджетных денег.

-Поведение Пашиняна и то, что там происходит, можно отнести к разряду того, что страна находится в глубоком политическом кризисе?

-Не секрет, что рейтинг Пашиняна каждый замер обновляет исторический минимум, растет недовольство населения его действиями и бездействием, а лагерь его политических оппонентов стремительно пополняется даже вчерашними соратниками – в т.ч. бывшими руководителями силовых ведомств, которым есть что предъявить Пашиняну с документами в руках.

Пашинян всерьез опасается массовых народных волнений и того, что полиция и армия не станут его защищать. Надо заметить, опасается небезосновательно.

Последние кадровые решения продиктованы во многом именно этими страхами, и они вызывают непонимание даже у тех немногочисленных оставшихся с Пашиняном трезво рассуждающих армянских политиков. Действия Пашиняна всё больше свидетельствуют о его панике и агонии узурпировавшегося власть.

— Что ожидать Азербайджану от такой политики Пашиняна в плане переговоров по Карабаху?

— Вряд ли Азербайджану от нынешнего руководства Армении стоит ожидать сколь-нибудь адекватных шагов по урегулированию Карабахского конфликта. Тем более, что в задачи Пашиняна, которые ставят ему западные кукловоды, входит совершенно обратное: препятствовать усилению в регионе России и Турции, а также Азербайджана, как их ближайшему союзнику. В т.ч. и через обострение Карабахского конфликта – вплоть до начала новых боевых действий.

«Запасной аэродром» в Канаде семья Пашинян-Акопян уже подготовила, набив его под завязку вывезенными из Армении сотнями миллионов долларов. И, если в результате действий Пашиняна, Армения лишится не только всех ранее захваченных ею территорий, но и предметом переговоров с Азербайджаном станет государственная принадлежность самого Еревана, о своем будущем ему не стоит беспокоиться. Если, конечно, западные хозяева помогут ему с бегством из полыхающей Армении.