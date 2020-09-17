«Азербайджану есть, что предложить Израилю в вопросах налаживания взаимоотношений с Турцией»

На Ближнем Востоке сейчас открывается новая страница. ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения с Израилем и начинают расширять политические и экономические взаимосвязи. Для Азербайджана, который также имеет дружеские отношения с Израилем, это хороший сигнал, однако восток — «дело тонкое» и отличается тем, что союзы в этом регионе не вечны, а вражда нескончаема.

У того же Израиля, который налаживает отношения с рядом арабских стран и имеет хорошие отношения с Азербайджаном, довольно натянутые, сложные отношения с Турцией и Ираном. Причем оба государства соседствуют с Азербайджаном. Если Иран — это просто сосед, с которым наша страна дружит, то Турция – это братская страна. О ситуации на Ближнем Востоке, о том, может ли Азербайджан стать мостом для примирения Израиля и Турции рассказал в интервью # израильский эксперт Юрий Бочаров.

— После ОАЭ сейчас и другие арабские страны пытаются выстроить отношения с Израилем. И большинство этих стран объединяются вокруг Израиля против Турции. Как вы оцениваете данную ситуацию?

— Во-первых, основным раздражающим фактором в регионе выступает Иран, а также все поддерживаемые им террористические организации, в первую очередь — ИГ, Аль-Каида, а также «Братья-мусульмане», а уж только потом идут имперские амбиции Турции. При этом, как показывают события, при определенных условиях с Турцией можно договориться, а вот с Ираном при нынешней власти пока даже разговаривать нереально. Хотя, совершенно естественно, что Израиль и умеренные арабские режимы видят общность в угрозе, с которой они постоянно сталкиваются, ведь и Катар, и Иран оказывают помощь «Хизболле», и они — вместе с Турцией — поддерживают режим ХАМАС в секторе Газы.

Вполне возможно, что договор между ОАЭ и Израилем положит конец угрозам в регионе, что позволит, наконец-то, нормализовать ситуацию и в Йемене, Ливии и Сирии. Вот почему эмиратско-израильское соглашение так важно не только для будущего израильско-арабских отношений в регионе, но и для всего региона в целом.

— Может ли Азербайджан войти в ближневосточный регион как посредник между разными странами? К примеру, между Израилем и Турцией?

— Израиль никогда не отказывался от посреднических услуг третьих стран, позволяющих ему наладить взаимоотношения с основными региональными игроками. Ведь сегодняшняя сделка между Израилем и ОАЭ произошла именно благодаря таким же услугам со стороны США. В Израиле всегда отмечали, что Азербайджан — это флагман наших взаимоотношений с мусульманским миром и надеялись, что пример Баку будет оценен другими странами региона. Я думаю, что Азербайджану есть что предложить Израилю в вопросах налаживания взаимоотношений с Турцией и, вполне возможно, что в свете последних событий это может произойти, и было бы очень желательно.

— Как вы видите ближневосточную политику Азербайджана? Насколько она соответствует тенденциям современности?

— Азербайджан проводит собственную независимую внешнюю политику с учетом геополитических реалий, как региона, так и текущего дня. При этом, здесь главное слово — «собственную», то есть — с учетом собственных интересов. Насколько эти интересы учитывают интересы всех жителей республики, судить не нам, а именно жителям республики. На мой взгляд, проводимая политика соответствует интересам народа и здесь вполне уместно перефразировать лозунг Дональда Трампа и заявить: «Азербайджан превыше всего!».