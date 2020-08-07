«Азербайджанцы спонсируют меня?..» — герой хабаровского митинга Давтян объяснил, почему САР клевещет на него

После июльской военной эскалации в Товузском направлении, армянская диаспора России пыталась обвинить власти Азербайджана в инцидентах между азербайджанцами и армянами, произошедших на российской территории. А после выступления на митинге в Хабаровске армянина Зограба Давтяна, Союз армян России (САР) обвинил Азербайджан еще и в том, что власти нашей страны ведут антироссийские игры. По мнению САР, Азербайджан якобы оплатил поездку Давтяна в Хабаровск. В армянской диаспоре его называли чуть ли не азербайджанцем. Тем самым, армянская диаспора обвиняет Азербайджан в поддержке протестов в Хабаровске.

Редакции # удалось связаться с самим Зограбом Давтяном, который внес ясность в эти вопросы.

По его словам, он родился в 1965 году в Армении, а после прохождения воинской службы в Кемеровской области, он остался там жить. Поехать в Хабаровск и выступить перед протестующими людьми стало его личной инициативой. «В России необходимы перемены, власть должна служить интересам народа», — подчеркнул он.

Давтян, коснувшись заявления САР о том, что его друзья-азербайджанцы подстрекали поехать в Хабаровск, отметил, что эта информация не соответствуют действительности. «Среди моих друзей есть лица многих национальностей, в том числе и азербайджанцы. Поездка в Хабаровск, и моя речь на митинге были моей личной инициативой. Я выражал свою гражданскую позицию. Что касается упоминания в информации САР азербайджанцев, которые якобы спонсируют меня, то хочу сказать, что это клевета. Скажу больше. У меня есть друг-азербайджанец, который нуждается в помощи, и я по мере возможности помогаю ему с деньгами», — подчеркнул он.

По его словам, упомянутый в пресс-релизе САР руководитель Кемеровского регионального отделения САР Георгий Антонов является провокатором и аферистом. «Он представился как глава местной армянской диаспоры. На самом деле когда я поехал к нему в офис, то не увидел армянского флага и других атрибутов, которые использует диаспора», — сказал Давтян.

Как уже понятно, в этот раз САР прибегнул ко лжи и провокации. Несколькими днями ранее глава САР Ара Абрамян в интервью Центру Hayasa заявил, что «нападения азербайджанцев на армян на территории России» были организованы со стороны властей Азербайджана. Он даже отметил, что в составе САР имеется 3,5 тысяч спортсменов-армян, которые были готовы совершить нападения на объекты азербайджанцев.

Эти заявления вкупе с пресс-релизом САР могут стать причиной расследования деятельности этой общественной организации, чьей главной задачей, судя по вышеперечисленным фактам, является не пропаганда культуры, истории и языка армянского народа, а разжигание межнациональной розни и подрыв общественной безопасности в России.