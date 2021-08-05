Свое место в российском шоу бизнесе уже давно нашли многие азербайджанские исполнители. За их творчеством следят, любят, а их самих, порой, просто боготворят. На концертах певца Jony — Джахида Гусейнли девушки не находят себе место и готовы на многое, лишь бы молодой артист обратил на них внимание.

Концерты EMINa, который вновь стал завидным холостяком, также всегда проходят при повышенном внимании поклонниц самых разных возрастов. Все еще не обзавелись своими вторыми половинками участники дуэта, также московские азербайджанцы HammAli & Navai, которые уже не первый год будоражат сердца девушек своим творчеством.

Но личная жизнь на то и личная, чтобы каждый артист сам решал, как ему лучше. Иное дело – творчество. Тут без оценки со стороны не обойтись.

Корреспондент # разбирается, чьи песни и альбомы с трепетом ждут на российской эстраде, и кто из наших артистов навсегда похитил сердца многочисленных поклонниц.

Самый популярный, уважаемый и обожаемый всеми азербайджанец на российской сцене – это, конечно же, народный артист Азербайджана Эмир Агаларов (EMIN). Каждая новая песня артиста становится хитом. Певец записал дуэты с самыми популярными артистами – коллегами по сцене. Самый свежий дуэт EMIN выпустил с Алсу. Их совместный трек «Разные» с каждым днем набирает обороты в музыкальных топ-рейтингах. Сегодня артист порадовал поклонников новостью и сообщил, что 6 августа его новый альбом LOVE IS появится в предзаказе Apple Music и iTunes, а 13 августа — на всех цифровых площадках. Несколько песен из нового альбома — «Зачем?», «Отпусти и Лети» уже стали хитами и экранизированы. 27 августа EMIN выступит с новым альбомом в Баку, и это будет первый крупный концерт за время пандемии в Азербайджане. Напомним, что шоу состоится в новом концертно-развлекательном комплексе Event Hall Sea Breeze.

Ближайший друг и бывший партнер EMINA, автор его хита «Сбежим в Баку» Bahh Tee (Бахтияр Алиев) также мог реализовать весь свой потенциал на российской сцене. Сегодня он не только руководит крупнейшим музыкальным лейблом Atlantic Records Russia, но и продолжает писать песни, исполнять их, и радовать тем самым своих поклонников. В последнее время Bahh Tee запел на российской эстраде на азербайджанском языке, и эти песни также пришлись по душе поклонникам певца. В настоящее время артист также готовится к выпуску нового альбома. Выйдет он 5 октября, и, как обещает сам Bahh Tee, приятно удивит слушателей неожиданными сюрпризами.

Jah Khalib, он же Бахтияр Мамедов – еще одна азербайджанская звезда на российском музыкальном небосклоне. Певец собирает абсолютные аншлаги – по крайней мере так было до пандемии, колесит по всей России, и всюду зал поет с ним в унисон практически каждую его песню.

Недавно артист выпустил новый альбом «Desert Eagle», который доступен на всех цифровых площадках, записал дуэт с HammAli & Navai, Arik&Ast, создал семью, и сейчас во всю работает над новыми проектами. Песни из нового альбома — МамаМия, Лиловая, Феличита, и другие звучат на всех популярных радиостанциях, а поклонники неустанно благодарят артиста за новые шедевры.

Что касается самой парочки – рэп дуэта HammAli & Navai, выходцев из Баку Александра Алиева и Наваи Бакирова, то, несмотря на заявление о распаде их команды, которое огорчило всех поклонников до единого, ребята продолжают творить в тандеме, выпускают новые песни – «Птичка», «У окна», а в апреле даже выпустили совместный альбом «Когда хорошему человеку плохо». По–прежнему очень популярные и обсуждаемые фигуры в российском шоу-бизнесе и соцсетях.

Еще один дуэт азербайджанцев из Ижевска — Rauf & Faik (Рауф и Фаик Мирзоевы) занял второе место в топ-10 популярных российских исполнителей, которых слушают за рубежом пользователи музыкального стримингового сервиса Spotify. Братья-близнецы Рауф и Фаик Мирзоевы завоевали огромную популярность в странах СНГ. Их клипы имеют миллионные просмотры в соцсетях. Во время пандемии дали концерт в родном Ижевске, а сейчас работают над новым, долгожданным альбомом. На прошлой неделе представили новый сингл «Унесенные ветрами».

Молодой артист Азер Насибов, выступающий под псевдонимом Seaz, продолжает свое восхождение к вершине музыкального Олимпа, и, надо признаться, делает это весьма успешно. Этим летом артист подписал контракт с Atlantic Records Russia и выпустил два душераздирающих хита — «Вытри слезы» и «Гасим свечи». Молодой, талантливый, полный энергии артист видит себя в амплуа безнадежного романтика, чей голос не оставляет равнодушным даже хейтеров. Хотя последних у Азера не так уж и много – певец славится не только неповторимой манерой исполнения, но и добродушием и дружелюбием.