Проживающие в России азербайджанцы выразили резкий протест партии «Справедливая Россия»

«Консультативный совет «Межрегиональной ассоциации азербайджанцев России» и общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России» (АзерРос) выразили резкое недовольство провокационным заявлением заместителя председателя центрального аппарата действующей в этой стране партии «Справедливая Россия» Николая Новичкова.

Как сообщили АПА в Государственном комитете по работе с диаспорой, в обращениях обеих организаций, адресованных президенту РФ Владимиру Путину и другим официальным структурам говорится, что наши соотечественники выражают серьезную обеспокоенность заявлением, озвученным на брифинге 25 марта 2021 года Н.Новичковым о включении в предвыборную программу партии тезиса о расширении территории России за счет присоединения Нагорного Карабаха. Отмечено, что это заявление, сделанное в период, когда стратегическое партнерство между Азербайджаном и Россией укрепляется, когда президент Путин озвучил заявление «Нагорный Карабах – признанная на международном уровне территория суверенного Азербайджана», противоречит нормам и принципам международного права о неприкосновенности государственных границ.

Наши соотечественники считают, что заявление Н.Новичкова служит дестабилизации в регионе, обострению конфликтного потенциала, преследует цель нанести ущерб мирным инициативам президента России по обеспечению мира. Было отмечено, что в непростое для азербайджанцев и армян время очень важно, чтобы в России политики, общественные деятели и СМИ были осторожны в своих действиях, словах и шагах.

«После заявления Новичкова в СМИ и социальных сетях начались острые дискуссии и враждебные суждения. Считаем, что заявление Новичкова может привести к межнациональному конфликту на территории самой Российской Федерации», — подчеркнули авторы обращения.

Наши соотечественники попросили главу Российского государства дать указания соответствующим государственным структурам в целях предотвращения таких безответственных действий.