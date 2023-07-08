В Центре летной подготовки Чорлу, расположенном в турецком городе Текирдаге, состоялась церемония, посвященная очередному выпуску курса «Управления ПБЛА «Акынджи».

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции, мероприятие было организовано оборонной компанией «Байкар».

Согласно информации, в церемонии приняли участие официальные лица компании, представители общественности, преподаватели и руководящий состав курса, а также сотрудники Военного атташе при посольстве Азербайджана в Турции.

На мероприятии выступили выпускники, успешно окончившие курс, они вновь выразили благодарность преподавателям и руководящему составу курса за качественное обучение, внимание и заботу.

В завершение мероприятия турецким и азербайджанским выпускникам, успешно завершившим курс, были вручены сертификаты.