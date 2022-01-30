Клиенты многих азербайджанских банков получили уведомление о том, что из-за изменений в законодательстве банковские операции, связанные с онлайн тотализаторами (за исключением лотерей и тотализаторов, разрешенных в Азербайджане), прекращены.

Напомним, что согласно закону от 27 декабря 2021 года «О внесении изменений в Кодекс административных правонарушений АР», установлен ряд новых ограничений, связанных с азартными играми. В соответствии с этими изменениями запрещены: организация, проведение и продажа билетов (либо приравненного билету другого права) для участия в азартных играх; участие в азартных играх; выплата выигрышей, выдача выигрышей, призов и других доходов по азартным играм.

Исключением являются банковские операции, связанные с лотереями, проводимыми в порядке, установленном Законом Азербайджана «О лотереях», а также спортивные тотализаторы, проводимые в порядке, установленном законом «О физкультуре и спорте».

К тому же будет пресекаться выход в виртуальное пространство продавцов зарубежных тотализаторов с территории Азербайджана.

Ужесточение законодательства, связанного с азартными играми, можно объяснить заботой о гражданах, которые могут пострадать от деятельности таких контор. Но, конечно, основная причина в том, что благодаря предпринимаемым мерам усилится контроль над налоговыми выплатами. Изменения вынудят тех, кто делают подобные ставки, пользоваться легальными отечественными сервисами, предоставляющими букмекерские услуги. А выбор невелик, их всего два – TopАz и Azerlotereya.

Многие будут искать обходные пути, ведь на зарубежных онлайн букмекерских конторах делать ставки более выгодно, чем на местных, даже несмотря на некоторые риски.

Али делал ставки на популярном зарубежном сервисе, о котором узнал, благодаря онлайн-кинотеатрам, активно его рекламирующим: «Слышал истории о том, что у некоторых игроков были проблемы с такими онлайн-сервисами, их аккаунты блокировали, конторы неожиданно закрывались, и игроки теряли деньги. Я лично с таким не сталкивался, и свои выигрыши на карту получал исправно».

Эксперт по банковским и финансовым вопросам Акрам Гасанов в беседе с # отметил важную проблему, о которой необходимо говорить. В стране есть конституционный закон о нормативно-правовых актах, согласно которому к любому законопроекту, который представляется в парламент, прилагается справка. Она обосновывает необходимость принятия того или иного закона. И во многих странах, в частности, в соседней России, эта справка публикуется для ознакомления с ней общественности до принятия закона. У нас сами законопроекты до принятия не публикуются на сайте Милли Меджлиса, уже не говоря о справках.

«Если завтра возникнет спор, который будет рассматриваться в суде, суды смотрят, в том числе на эти справки, иногда ведь сам закон непонятен даже судьям. Так можно понять, каково было намерение законодателя, почему был принят тот или иной закон. Та же схема применяется, когда речь идет об изменениях в закон, и об указах Президента, но и в этих случаях справки не публикуют. При изменении в закон, справка иногда бывает больше, чем когда принимается новый закон, так как по каждому пункту надо пояснять, что меняется и почему», – подчеркнул эксперт.

При существующем подходе узнать нужные подробности, цифры, не получается, можно только догадываться о причинах.

«Во многих странах законодательство не всегда защищает участников азартных игр и контроль где-то слабый, где-то его вообще нет. И эта сфера является одной из сфер для отмывания денег, уклонения от налогов и других финансовых преступлений. Сейчас у нас действуют некоторые законные, некоторые незаконные валютные ограничения по переводу денег. Можно договориться с кем-то за рубежом и под видом азартных игр просто перечислить кому-то энное количество денег, которые на самом деле пойдут на другие цели. Как такое контролировать нашим фискальным органам? Никак. Соответствующие структуры увидели, что имеется пробел, из-за которого уходят деньги непонятно на что, контролировать это не получается, имеет место уклонение от налогов, отток валюты и т.д., и решили эту лазейку закрыть. Правда, возникает вопрос, почему это не делали до этого? Это говорит о том, что в стране есть проблема в системном научном подходе. Нет мозгового законодательного центра, который бы анализировал и делал выводы по поводу имеющихся законодательных пробелов», – поделился с редакцией Гасанов.

По словам спортивного журналиста Теймура Максутова, сейчас эта тема активно обсуждается. Но зарубежные букмекерские конторы, функционирующие в онлайн-режиме, запрещены в Азербайджане давно, с тех пор, как была создана первая легальная букмекерская контора TopАz. С января 2022 года у нас ужесточилось законодательство, касающееся азартных игр, и для борьбы с зарубежными тотализаторами подключили интернет-провайдеров, которые должны блокировать букмекерские конторы, считающиеся нелегальными в нашей стране. Вместе с тем, с этого года официально объявила о запуске вторая легальная онлайн-контора Azerlotereya. Управлять вторым букмекерским оператором будет турецкая компания Misli, которая уже начала открывать точки по Баку, она также работает и в онлайн-режиме.

Если говорить об иностранных онлайн-сервисах, то, возьмем, к примеру, букмекерскую контору 1xbet, которая наверно из нелегальных самая популярная. Помимо непосредственно букмекерской конторы, сервис функционирует еще и как онлайн-казино, что на законодательном уровне в Азербайджане запрещено. По словам Максутова, любая контора, которая функционирует как онлайн-казино, согласно международной статистике, более 50% дохода получает именно благодаря этому.

«Плюс легальных букмекерских контор в Азербайджане – это государственная гарантия получения выигрыша, что не предоставляют нелегальные конторы. В случае возникновения проблем, там никто не гарантирует возврат средств. Но все-таки считаю неправильным полное блокирование других онлайн-тотализаторов, поскольку до нынешнего года в стране фактически существовала монополия TopАz. Большой минус TopАz, – подчеркивает Максутов, – был еще и в том, что это невыгодная контора с точки зрения ставок, поэтому многие предпочитали нелегальные сервисы. В случае с TopАz проблем две – заниженные коэффициенты, если сравнивать с зарубежными операторами, и меньшие возможности для ставок. Возможно, с появлением второго оператора ситуация несколько исправится, так как будет относительная конкуренция».