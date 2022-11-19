В условиях войны, развязанной Россией в Украине, посильную помощь пострадавшим, наряду с украинцами, оказывают также и наши соотечественники, проживающие в этой стране, вне зависимости от своей профессии. В этой связи важно упомянуть азербайджанских врачей, работающих в Украине. Рискуя жизнью, они неустанно работают как на передовой, так и в тылу. Одним из таких врачей является хирург-онколог Киевского городского клинического онкологического центра Рагим Асланов, родившийся в Баку в 1981 году. В интервью АЗЕРТАДЖ наш соотечественник рассказал, что после окончания средней школы номер 24 в поселке Ахмедлы Хатаинского района он в 1997 году поступил в Азербайджанский медицинский университет. Дальнейшая его судьба и карьера связаны с Украиной.

«После окончания Азербайджанского медицинского университета, в 2003 году я приехал в Украину и проходил интернатуру в больнице номер 12 города Киев, а до 2007 года учился в аспирантуре на кафедре онкологии. Поскольку я сумел проявить себя, главный врач порекомендовал мне остаться в Киеве. Я работаю врачом в Украине 19 лет. Провожу как лечение, так и хирургические операции на пациентах с опухолевыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кожи, молочной железы», — добавил врач.

На вопрос «Как получилось, что вы выбрали Киев?» Рагим Асланов сказал, что всегда мечтал стать хирургом: «После окончания аспирантуры мне предложили отличную работу в Украине. Работать в Киевском городском клиническом онкологическом центре – мечта каждого врача. Это главный онкологический центр, охватывающий всю Украину».

Подчеркнув, что в центр также обращается большое количество пациентов из Азербайджана, врач сказал, что всегда оказывает безвозмездные, неустанные услуги представителям своего народа.

Наш собеседник согласился с изречением, что «Если свет врача не светит другим, лучше ему погаснуть». По его словам, профессия врача действительно рискованна и сопряжена со стрессом. Иногда операции длятся часами: «Моя самая продолжительная операция длилась 6 часов. Это была операция по удалению опухоли желудочно-кишечного тракта. По сравнению с 2000-ми годами число больных увеличилось на 10-15 процентов. Тогда средний возраст пациентов составлял 55 лет, а сейчас – 25-30 лет».

Наш соотечественник с болью в сердце говорит о критической ситуации, возникшей в Украине на фоне войны: «Рано утром 24 февраля мои пациенты позвонили мне и сообщили, что началась война. Видимо, я крепко спал и не слышал взрывов. В тот день я дошел из дома на работу за 40 минут, хотя обычно дорога занимает не более пяти минут. Я понял, что ситуация очень напряженная, 70 процентов врачей не могли выйти на работу в этот день: одни находились в состоянии стресса, другие переезжали с семьями в более безопасные места, третьи – по каким-то другим причинам. Из-за нехватки врачей мне пришлось остаться в больнице с 24 февраля по 5 марта. В центре вместе со мной было всего 10 хирургов, тогда как обычно бывало 100. Главврач был удивлен, что хирург-азербайджанец остался и продолжает работать. 27 февраля ситуация ухудшилась, российские вооруженные силы находились в селе Макаров под Киевом. Были попытки штурма Киева. Нам сказали, что больницы не справляются с потоком пациентов. Главврач попросил 10 хирургов быть готовыми принять пациентов не по своему профилю. Это был большой риск, но мы согласились. Операционные располагались на последних 8-м и 9-м этажах больницы. Поскольку наша больница находится на въезде в Киев со стороны Житомирского шоссе, первая угроза городу была с нашей стороны. Несмотря на это, мы принимали и военнослужащих, и онкобольных в бункерах».

Нельзя было не заметить гордости в глазах нашего соотечественника при ответе на вопрос «Какие чувства охватили вас после нашей Победы в 44-дневной Отечественной войне?»: «Каждый день 44-дневной Отечественной войны мои коллеги видели, в каком стрессе я пребывал. Я испытал большую гордость за Победу. Под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева нашей славной Армии и народу удалось вернуть наши земли. Сегодня я гордо заявляю, что я азербайджанец».