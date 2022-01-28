В Азербайджане университеты до сих пор выдают красные дипломы, хотя они не дают никаких преимуществ на рынке труда. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов.

Ректор раскритиковал тот факт, что в азербайджанских университетах до сих пор сохраняется советское наследие.

«В свое время у красного цвета диплома был особый смысл. Обладатели красного диплома ценились выше других. Однако красные дипломы вместе получения навыков создают ложную мотивацию среди студентов в борьбе за отметки. Несмотря на это, у нас до сих пор выдаются красные дипломы», — написал ректор.