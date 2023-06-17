Военнослужащий Газахской отдельной пограничной дивизии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана старший сержант Первиз Азер оглу Гаджиев, совершил суицид, выстрелив в себя из огнестрельного оружия.
Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба ГПС.
Было установлено, что инцидент произошел по причине, не связанной с военной службой.
В связи с фактом совместно с сотрудниками прокуратуры проводятся следственные мероприятия.
Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.