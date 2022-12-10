Предварительный мониторинг Азербайджана для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях, где временно размещены российские миротворцы, и связанных с этим экологических последствий не состоялся в результате очередной провокации.

Как сообщает Report, хотя между командованием миротворческого контингента и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о начале наблюдения, совместная провокация миротворцев и незаконных армянских формирований в Карабахе не позволила сделать это.

В рамках мониторинга был предусмотрен осмотр месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения «Газалбулаг» и медно-молибденового месторождения «Демирли». Но делегация в обеих направлениях столкнулась с провокацией.

На глазах у российских миротворцев делегации не разрешили войти в места, где находятся месторождения. Они встретили местных армян, которых заранее привели сюда и которыми руководит Рубен Варданьян.

Делегация официальных лиц Азербайджана отказалась связаться с Рубеном Варданяном и вернулась в город Шуша.