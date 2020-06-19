Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) отмечает 90-летие

Сегодня Азербайджанскому государственному экономическому университету (UNEC) исполняется 90 лет.

В 90-летие Азербайджанский государственный экономический университет брендировался под названием «UNEC». Учитывая самые передовые тенденции в образовании, были созданы модель Электронного университета, электронный документооборот, онлайн система «Одно окно», система осуществления приема иностранцев и в повторное высшее образование через интернет. Был запущен Центр “UNEC Extern”, оснащенный самыми современными технологиями и способностью дистанционного обучения 20 тысяч студентов.

Достигнуты успехи в трансформации UNEC в исследовательский университет, ведущий серьезные исследования, результаты которых публикуются в международных научных базах, созданы свыше 30 исследовательских центров. Реализована программа двойного диплома с 9 престижными зарубежными университетами. UNEC для оказания образовательных услуг на территории Российской Федерации как единственный зарубежный университет получил лицензию, прошел аккредитацию в Греции и реализовал совместную магистерскую программу в Университете Западной Македонии.

Открытие Закатальского филиала UNEC и Финансово-экономического при университете осуществили кластеризацию UNEC. Были достигнуты успехи в самоуправлении студентов. UNEC организовал деятельность Творческого центра, Спортивного клуба, Радио UNEC.

UNEC по числу Президентских стипендиатов стал лидером среди высших учебных заведений, входящих в структуру Министерства образования, а также по числу специальностей и студентов в образовании MBA.

Во всех учебных корпусах созданы отвечающие современным требованиям библиотеки, а также функционирующая 24/7 библиотека. Построен учебный комплекс, предусмотренный для 3000 студентов по техническим и технологическим специальностям.

С деловым миром реализована платформа стратегического сотрудничества UNEC2B. Впервые в 2016 году было достигнуто включение UNEC в рейтинг Агентства QS. UNEC вошел в число первых 200 лучших университетов среди региональных университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии и был избран 4 лучшим экономического профиля университетом региона. В рейтинге UniRank в 2017-2020 годах UNEC ежегодно избирался лучшим высшим учебным заведением Азербайджана. В престижном рейтинге “Webometrics” UNEC в основном в 2017-2020 годах ежегодно был первым в Азербайджане по числу академических ссылок «Google».

В рейтинге “UI Green Metric World University Rankings” UNEC в 2019 году был признан 432-м в мире, и 1, как «зеленый» университет, по Азербайджану. В рейтинге, обнародованном “THE İmpact Ranking” 22 апреля 2020 года, UNEC стал 619 среди университетов мира, и поднялся до 1 места в Азербайджане.

В соответствии с рейтингом, обнародованным U-Multirank несколько дней назад, UNEC по экономической специальности является одним из 250 лучших университетов мира.

Основной целью в соответствии Стратегией развития “UNEC-100” является в 100-летие UNEC, в 2030 году превращение его в один из 500 лучших университетов мира.