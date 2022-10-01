14 генеральных секретарей Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО от африканских государств посетили азербайджанский город Шуша.

Гостям из Камеруна, Ганы, Эфиопии, Замбии, Малави, Руанды, Мозамбика, Кении, Гамбии, Зимбабве, Нигерии, Уганды, Сьерра-Леоне и Южной Африканской Республики была предоставлена информация об истории, культуре, достопримечательностях и проводимых восстановительных работах в Шуше.

Гости из африканских стран посетили Шушу в рамках проекта, осуществляемого университетом АДА и Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО.