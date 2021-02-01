Азербайджанские военные были освобождены при помощи миротворцев РФ

При помощи российских миротворцев были освобождены двое военных Азербайджана, которые были задержаны Службой национальной безопасности (СНБ) Армении, сообщает сайт Минобороны России.

Как сообщили в военном ведомстве, СНБ Армении задержала двоих азербайджанских военнослужащих в субботу, 30 января, в районе населенного пункта Тех Сюникской области Армении.

«При посредничестве командования российского миротворческого контингента освобождены двое военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики», — говорится в сообщении.