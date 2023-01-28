Завершился второй этап соревнований Международного союза велосипедистов (UCI) категории 2.2 Tour of Sharjah по шоссейному велоспорту, проходящих в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Об этом Report сообщили в Федерации велосипедного спорта Азербайджана.

Отмечается, что 28 января спортсмены соревновались в групповой эстафете на дистанции 130,7 км. Велосипедисты, стартовавшие с территории Sharjah University, финишировали в Al Badayer Oasis.

Все шесть членов мужской сборной Азербайджана по шоссейному велоспорту Elite/U23 пересекли финишную черту в составе группы лидеров.

Отметим, что соревнования, состоящие из пяти этапов, завершатся 31 января. В соревнованиях в составе 24 команды принимает участие 141 велосипедист из 17 стран мира.