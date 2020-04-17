Азербайджанские учены установили зависимость динамики заражения COVID-19 от фактора времени

В Азербайджане продолжаются мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Об этом Report сообщили в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Было отмечено, что группа азербайджанских ученых — генеральный директор Парка высоких технологий НАНА академик Али Аббасов, директор Научно-исследовательского института прикладной математики Бакинского государственного университета (БГУ) академик Фикрет Алиев, профессор БГУ Ровшан Алиев, доцент Академии государственного управления при президенте Азербайджана Хилала Джафарова провели исследования по определению зависимости динамики заражения в Азербайджане коронавирусом от фактора времени.

В ходе исследования были использованы теория вероятностей, математическая статистика, современные методы математического моделирования и регрессионный анализ на основе математической модели. Полученные результаты доказали положительный эффект карантинного режима в стране, невведение которого могло бы усугубить ситуацию.

Построенная математическая модель подтвердила тенденцию снижения численности заболевших коронавирусом, что соответствует реальным статистическим данным.

Также в ходе проведенного исследования было разработано программное обеспечение, которое может быть использовано в будущем для прогнозирования результатов различных вариантов карантинного режима.

Построенная математическая модель позволяет спрогнозировать динамику заражения коронавирусом в зависимости от степени ограничений в рамках карантинного режима.