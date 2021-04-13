Азербайджанские и российские военные ведут плотный диалог по теме обломков «Искандеров»

Тема, связанная с информацией Баку об обнаружении в Нагорном Карабахе обломков ракет «Искандер-М», обсуждается в плотном диалоге между военными России и Азербайджана. Как передает ТАСС, об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы», — ответил представитель Кремля на вопрос, поднималась ли тема обнаружения обломков «Искандеров» в телефонном разговоре президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждалась ли в ходе общения Путина и Алиева также тема сбитого в ноябре над Арменией вблизи границы с Азербайджаном российского вертолета Ми-24.

Ранее Алиев заявил, что обсуждал с президентом России 1 апреля информацию об обнаружении в городе Шуша обломков ракет «Искандер-М». Он также сообщил, что 4 апреля Минобороны Азербайджана направило российским коллегам официальный запрос по этой теме.