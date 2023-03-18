Команда Азербайджана по групповым упражнениям заняла десятое место по итогам многоборья на Кубке мира в Палаио Фалиро (Греция).

Как передает azerisport.com, в соревновании групп наш коллектив, представленный вторым составом, во второй день турнира выступил с тремя лентами и двумя мячами. Команда в составе Лейлы Алиевой, Сакины Ибрагимбейли, Фатимы Мамедзаде, Зохры Пашазаде, Наргиз Рамазановой и Фидан Юсифзаде получила за композицию 29.800 баллов, опередив Японию, Германию, Грузию, США и Австралию.

В соревновании индивидуалок заявлены Алина Мамедова стала в многоборье 44-й, набрав по сумме четырех упражнений 92.650 баллов. А Медина Дамирова заняла 45-е место (91.750).