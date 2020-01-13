Азербайджанская поэтесса: Если тщеславие — грех, я все равно не стану от него отказываться…

Известная поэтесса Ирана Гасымова готовится к своему первому творческому событию в этом году – 15 января в Cine Club Landmark состоится ее сольный поэтический вечер «Кинолирика. Летом 2019 года она дала старт проекту «Классика поэзии с Ираной Гасымовой», направленный на вовлечение людей к поэзии культовых классиков и современников. Регулярно проводит «Открытый поэтический микрофон» для поэтов и всех желающих поделиться с публикой своими стихотворениями. Является лауреатом премии «Золотое Перо», автором двух поэтических сборников и аудиосборника стихов, автором пьесы «Чего хотят женщины» по мотивам которой был поставлен одноименный спектакль. Поэтесса регулярно проводит сольные поэтические вечера и перфомансы в Баку, Тбилиси, Москве, Санкт-Петербурге.

В интервью # Ирана Гасымова поделилась своим планами на будущее и ответила на ряд других вопросов:

— Первый вопрос провокационный. Скажите, тщеславие это грех?

— Если вы спрашиваете меня, занимаюсь ли я тем, чем занимаюсь, чтобы тешить свое тщеславие, то я отвечу вам — да. И даже если это и грех, я все равно не стану от него отказываться (смеется, авт.). Но я не скажу, что этот «грех» является для меня единственным двигателем. Я также хочу привлечь внимание и любовь людей к поэзии. Не только тем, что пишу поэтические сборники и провожу сольные поэтические вечера, но и тем, что уже почти год организовываю проекты, в которых принимают участие известные и начинающие поэты, а также любители поэзии.

— Как вы думаете, в песнях, когда стихи пишут на музыку, жертвует ли поэт словом, ради ритма?

— Я редко пишу стихи на музыку. Но рамки ритма мелодии в этом случае, безусловно, присутствуют, и они не всегда идут в минус для текста, а возможно даже и помогают. Ведь музыка дает дополнительный полет для фантазии, вдохновляет и мотивирует.

— Если бы не было мужчин, какие были бы стихи у нас, женщин?

— Без мужчин, поэзия, как и вся жизнь, была бы скучна и бессмысленна… Если более детально размышлять на эту тему, то безусловно, любовная лирика, особенно, когда поэт — женщина, превалирует. Соответственно, главным двигателем является чувство влюбленности. С возрастом о любви начинаешь писать уже не так восхищенно и романтично. Все больше тянет уйти в философию, в иронию, в размышления, пусть даже о той же самой любви, ну, и о других гранях жизни.

— Все ли грани своей собственной личности вы воплощаете в стихах? Или какие -то остаются в тени?

— На самом деле, чаще всего мои стихотворения носят философский или лирический характер. Но параллельно с этим, я пишу стендап. У меня есть сатирическая пьеса, да и в принципе, я больше склонна ко всему относится иронически, нежели серьезно. А эту грань в поэзии выражать сложно. Но сейчас, я все чаще пишу стихотворения с ироничным подтекстом. Их писать сложнее, потому, как у классиков, к примеру, редко встретишь такую поэзию. Но в наше время, она становится все более популярна и востребована. Яркий тому пример — известная российская поэтесса Сола Монова, в поэзии которой превалирует юмор. Это модно, актуально и интересно. На самом деле, я не оставляю в тени ничего. Искренность и естественность — это то, что во все времена ценилось больше всего. А в наше время и подавно.

— Что вас вдохновляет в творчестве, и откуда черпаете энергию?

— Меня вдохновляет все то, от чего я получаю эмоции: общение с интересными людьми, путешествия, кино, музыка, книги, неожиданные ситуации и открытия. Я черпаю энергию от одиночества и созидания. Когда отсутствует поток информации извне.

— Вы сами цепляете людей своей поэзией, а что вас может зацепить в искусстве?

— Все то, что перекликается со мной на данный период времени. То, что нужно было прямо сейчас. Это может быть и стихотворение, которое совпадает с моим настроением, и фильм, где я могу ассоциировать себя с героем. И музыка, которая заставляет грустить, радоваться или ностальгировать. Когда любое произведение искусства олицетворяет меня сегодня, сейчас…

— Какие качества вы цените в людях?

— Доброту, ответственность, чувство юмора, естественность.

— К каким качествам вы испытываете отвращение?

— Когда человек делает сам то, что считает непозволительным для других.

— Минувший год был очень насыщенным для вас. Какие планы на этот?

— В прошлом году я начала проект «Классика поэзии с Ираной Гасымовой», каждый вечер которого посвящен поэтам классикам. В этом году я планирую продолжить проект, а главное вывести его на новый уровень. О подробностях пока умолчу. Так же, я готовлю новый поэтический спектакль. В скором времени вы его увидите. Дописываю книгу, которая будет в абсолютно новом жанре и формате. Много планов, о которых пока не могу подробно с вами поделиться, но надеюсь, что их воплощение порадует не только меня, но и всех ценителей поэзии.