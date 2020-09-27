Азербайджанская община Нагорного Карабаха выступила с заявлением

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с последней атакой Армении по всей линии фронта.

Как сообщает в воскресенье Trend, в заявлении подчеркивается, что сегодня утром агрессивные вооруженные силы Армении атаковали боевые позиции армии и населенные пункты Азербайджана на протяжении всей линии фронта.

«Мы, жертвы оккупации и этнической чистки — Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в самой жесткой форме осуждаем эту и атаку и продолжающиеся военные преступления Армении. Мы требуем немедленного вывода вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана. Мы ждали 30 лет, и это предел, мы хотим вернуться домой.

Прошедшие годы показали, что агрессивная Армения, игнорируя резолюции Совбеза ООН и документы других международных организаций, препятствует восстановлению наших попранных прав.

Вся ответственность за бои, которые в настоящее время продолжаются на протяжении всей линии фронта, полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.

Да упокоит Всевышний души всех наших военнослужащих и мирных жителей, погибших в результате очередной атаки Армении» — говорится в заявлении.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.