Азербайджанская община Нагорного Карабаха призвала соотечественников не поддаваться на армянские провокации

Азербайджанская община нагорно-карабахского региона Азербайджана распространила заявление.

Как сообщает в воскресенье Trend, в заявлении говорится:

«В последние дни на фоне военной агрессии Вооруженных сил Армении в направлении Товузского района Азербайджана со стороны радикальных армянских группировок были совершены организованные варварские нападения на наши дипломатические представительства и соотечественников в различных странах мира. Все это является результатом политики азербайджанофобии, проводимой руководством Армении в течение многих лет, и нынешнее правительство Пашиняна поощряет эту политику. Кампании ненависти, в свое время нацеленные на азербайджанцев, привели к этнической чистке в отношении азербайджанского народа на землях предков, где азербайджанцы жили веками. К сожалению, сейчас мы становимся свидетелями очередной кампании ненависти против азербайджанского народа. Но планы армянского руководства захватить новый кусок территории Азербайджанской Республики, разжигая ненависть к нам, на этот раз потерпят крах и возымеют противоположный эффект. Наши заявления и призывы в поддержку урегулирования армяно-азербайджанского конфликта были не только не приняты Арменией, но само наше существование отрицается, нас засыпают посланиями полными ненависти марионетки армянского руководства. Нас бесконечно вдохновляет гражданская позиция, которую демонстрируют наши соотечественники по всему миру. Мы гордимся всеми нашими азербайджанскими братьями и сестрами, которые как в окопах, так и за рубежом твердо противостоят армянами-единомышленниками АСАЛА. У них один только вид флага Азербайджана вызывает лютую ненависть. Мы призываем наших дорогих соотечественников не поддаваться на армянские провокации, сохранять спокойствие и остерегаться от возможных армянских террористических атак».