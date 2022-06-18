Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3,66 доллара США или 2,9%, до 121,97 доллара.

Об этом сообщил источник на рынке нефти.

На торгах нефть марки Brent стоила 113,12 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная — в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.