Анастасия Емельянова родилась в Узбекистане и не думала, не гадала, что жизнь навсегда свяжет ее с Азербайджаном. В Баку эта очаровательная девушка встретила любовь и обрела все вкусы жизни. О своем удивительной Love Story А.Емельянова рассказала в интервью #:

— Анастасия, как и с чего началась ваша любовь к азербайджанской кухне?

— Любовь к Азербайджану, к его культуре и, конечно же, кухне началась с любви к моему мужу. Именно он рассказал о традициях, культурных особенностях, о вкусе и подаче блюд. Он показал отношение к женщине в культуре Азербайджана и этим покорил мое сердце. А когда он приготовил садж, то это была любовь с первого взгляда! До сих пор в нашей семье традиция: когда муж хочет проявить любовь — он готовит садж. Ради того, чтобы побаловать мужа вдалеке от родного дома, я начала изучать азербайджанскую кухню. Пахлаву год я готовила, и у меня не получалось, сейчас вспоминаю с улыбкой, а тогда было обидно, почему не получается.

— Думали ли о том, что станете азербайджанской «гялин»?

— Никогда не думала, что стану азербайджанской «гялин», но проработав много лет в продажах и маркетинге, я понимала, что занимаюсь совсем не тем, хотя я довольно успешный маркетолог. И однажды, несколько лет назад, мы решили заняться пропагандой азербайджанской кухни и культуры в Узбекистане.

— С супругом вас связывают не только семейные узы, но и общий бизнес — кулинарный дом Yeməli. Чья была идея, и как ее воплощали в жизнь?

— Мы очень долго думали как назвать нашу идею. Муж придумал название: «Yeməli», что в переводе с азербайджанского означает «съедобный». А также является созвучием наших фамилий: ЕМельянова и АЛИев.

Потом оставалось нарисовать логотип, в этом нам помог зять мужа, он очень талантливый дизайнер, он прислал нам 3 логотипа, мы сразу выбрали наш. А слоган у нас к тому времени уже образовался: «Вкус с акцентом».

Первоначально мы печатали логотипы в простой типографии на листах самоклейки и разрезали вручную сами. На сегодняшний день мы печатаем крупными тиражами логотипы на специальных бобинах и фирменные пакеты.

Но самое первое, что мы сделали — это наши фирменные коробочки, которые не меняются до сих пор. Это был наш первый крупный расход, который мы сделали уже с вырученных средств за продажу своей продукции.

Первоначально мы готовили дома: пахлаву, шекербура, кята, мутаки, азербайджанский плов, ляванги, долма, дюшбаре. В этот момент мой муж, который с тестом никогда не работал… начал катать пахлаву и лепить дюшбаре! У меня есть фото, но это для семейного архива (улыбается — авт.). Готовили вместе, развозили вместе, все делали вместе. Через несколько месяцев, устав от того, что мука у нас даже в спальне, мы решили снять помещение в аренду и нашли уютное маленькое место, но в другом конце города. Оно так сильно мне понравилось, что муж не устоял и мы начали его оборудовать, всего-то 28 квадратных метров. В разгар пандемии мы пару дней просидели без заказов, т.к. азербайджанские блюда достаточно дорогие, а люди остались без денег, мы решили кормить людей обедом и придумали опцию: бизнес-ланч. Менее чем через год мы взяли в аренду в центре города уже место побольше, и проработав больше года, столкнулись с тем, что людям нужны блюда в казане, то есть на открытом огне. В Узбекистане каждый четверг обязательно кушают плов. Сегодня мы переехали в новое место – у нас 250 квадратных метров, плюс двор и склады. Пока мы на стадии обустройства.

— Как распределяете обязанности в семейном бизнесе?

— Обязанности до сих пор не распределены (шучу — авт.) Я шеф-повар на кухне: технические карты, рецептуры, качество и контроль за приготовлением еды.

Также азербайджанские сладости готовлю полностью я: если с пахлавой и гогалом у меня есть помощники, то шекербура — это полностью моя «обязанность». Мы так и не нашли еще такого человека, который может также красиво ее слепить и нанести узоры.

Муж занимается продвижением, рекламой, снабжением и при необходимости доставкой. В праздники и особо загруженные дни, если надо, муж и тесто для пахлавы накатает, и блюда засервирует, и сделает это просто шикарно.

— Какие блюда азербайджанской кухни покорили вас раз и навсегда?

— Первое блюдо, которым меня покорил муж – садж. Второе блюдо, которое, как я говорю, если попробуешь один раз, то не сможешь остановиться и будешь ощущать его вкус на кончике языка при малейшем упоминании этого блюда – это ярпаг хингаль. Ну, а любимейшее блюдо в нашей семье — это гутабы. Объедение! Так что, я люблю все блюда азербайджанской кухни люблю, даже хаш!

— А кто помогал осваивать нашу национальную кухню?

— Мой самый главный учитель, моя поддержка, моя опора это мой – муж! Он, не зная технологию приготовления тех или иных блюд, смог мне правильно объяснить тот вкус, который должен получиться. Я благодарю Аллаха за то что он послал нам друг-друга.

— Дома чаще готовите блюда азербайджанской или узбекской кухни?

— Дома мы готовим в основном блюда из азербайджанской кухни: на завтрак — помидор-юмурта, кюкю, это мы обожаем. Куриный и мясной соус, газан-котлет, тава-котлет, плов, ярпаг-долма, бадымжан-долма, хаш, буглама и, конечно же, соленья, варенья — это наше обычное меню. Из блюд других кухонь готовим самаркандский плов, спагетти, мясные и сладкие пироги, пиццу, роллы. Все сами делаем!

— В кулинарном сообществе Azeri Home Chef за вашу любовь и пропаганду азербайджанской кухни вас называют всеобщей любимицей. Что вы можете сказать об этой группе?

— В группу Azeri Home Chef я вступила, когда мы уже планировали наш кулинарный проект и очень многому научилась в этой группе. Я благодарю девочек этой группы за поддержку и терпение, которую ни проявили, отвечая на все мои многочисленные вопросы, я обрела в этой группе очень близких для меня людей. Очень горжусь Фахой (Фахранда Гасанзаде, основатель группы — авт.), тем, что она создает и за то, что делает для Азербайджана. Это бесценно и многого стоит!

— В Баку часто приезжаете?

— Супруг старается каждый год приезжать в Баку, так как вся его семья живет там. Но в связи с карантином, к сожалению, два года не выезжал. Я была в Баку всего один раз, это было 4 года назад. Сразу же влюбилась в этот город! Сбылась моя мечта — я хотела на море, не купаться, а пройтись босиком по пляжу, чтобы волны омывали мои ноги. Честно, я расплакалась от счастья, когда с мужем гуляла по пляжу. Мечты должны сбываться!