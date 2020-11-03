Азербайджанская диаспора Урала подарила военному госпиталю уникальное оборудование

Как сообщили # в Свердловской областной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал», Азербайджанская диаспора передала военному госпиталю Азербайджана уникальное оборудование для лечения ожогов.

Стоимость двух инструментов «Дерматом» и дополнительных материалов к ним составила 2,2 млн рублей. Медицинскую технику отправили в Баку через азербайджано-российскую границу в Дербенте при содействии Государственного Комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой. Аппараты передадут в распоряжение госпиталя для лечения мирных жителей и военнослужащих Азербайджанской Армии.

Новое оборудование позволит медицинскому учреждению внедрить в работу передовые технологии в трансплантационной хирургии. Мединструменты «Дерматом» незаменимы в случаях, когда площадь ожогов превышает 60%. С помощью аппарата можно убрать участки мертвой и поврежденной кожи, а также срезать кожный трансплантат для дальнейшей пересадки. Эргономичный дизайн и высочайшее качество ножей позволяют медикам проводить манипуляции на любом участке тела.

Председатель Свердловской областной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински выразил благодарность членам диаспоры за вклад в приобретении высокотехнологичного оборудования.

«Военные действия, которые, к сожалению, мы сегодня наблюдаем, дали понять, как сплочен наш народ. Мы испытываем гордость от единства духа и силы всего азербайджанского народа. Надеюсь, что данное медицинское оборудование позволит врачам оказывать качественную и своевременную помощь пострадавшим», — подчеркнул Шахин Шыхлински.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле мирного населения прифронтовых сел и городов Азербайджана, пожелал выздоровления пострадавшим.

Это уже не первый случай, когда азербайджанская диаспора Урала оказывает помощь и поддержку жертвам военного конфликта. Шахин Шыхлински выразил готовность оказать необходимую гуманитарную помощь в виде лекарственных препаратов, медицинского оборудования и средств первой необходимости тем, кого затронул очередной виток вооруженной агрессии Армении против Азербайджана, включая семьи личного состава Вооруженных Сил.

Азербайджан проводит операцию по освобождению своих территорий от оккупационных сил соседнего государства. Во время военных действий, в том числе ракетных обстрелов, предоставленное госпиталю оборудование поможет спасти жизни получивших серьезные ожоги граждан и военных.