Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури (+100 кг) завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Париже.
Кокаури проиграл в решающей стадии монголке Цэцэнцэ Одхуу и занял второе место.
Отметим, что эта медаль является второй по счету, завоеванной командой Азербайджана на турнире. Ранее Мамедали Мехтиев (90 кг) также занял второе место в соревнованиях.
Отметим, что на завершившихся сегодня соревнованиях Азербайджан представляли шесть дзюдоистов.
В турнире приняли участие 285 спортсменов из 52 стран.