Азербайджан запустил в серийное производство отечественный ударный БПЛА — ФОТО

Предприятия и объединения Министерства оборонной промышленности, созданного в 2005 году по личной инициативе Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бесперебойно обеспечивают армию Азербайджана оружием и боеприпасами.

Специалисты ведомства совместно с военными проводят испытания новых видов оружия и боеприпасов в реальных боевых условиях.

Предприятия Миноборонпрома приступили к серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов нового типа «İti qovan», обладающих большой разрушительной силой.

Вошедшие в историю слова Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева написаны на крыльях БПЛА.

В настоящее время беспилотники «İti qovan» используются азербайджанской армией.

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| 2020-10-22T11:22:27+04:00 22 октября 2020, 11:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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