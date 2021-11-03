Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане членом Сената Национального конгресса Федеративной Республики Бразилии, председателем бразильско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, сенатором Антонио Анастасией.

Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана, министр приветствовал бразильского сенатора и подчеркнул, что Азербайджан придает важность развитию отношений с Бразилией.

Кроме того, Дж.Байрамов рассказал о тяжелых последствиях армяно-азербайджанского конфликта, ситуации, возникшей в регионе после 44-дневной войны, о мерах, принимаемых Азербайджаном для нормализации отношений между двумя странами. Было подчеркнуто, что Азербайджан выступает с позиции обеспечения долгосрочного мира и благополучия в регионе.

Сенатор А.Анастасия выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и встречами, проведенными в рамках этого визита. Он подчеркнул, что Бразилия всегда выступает с позиции обеспечения мира и важности выполнения резолюций ООН.